Roberto Mancini "désolé" pour ses joueurs après l'élimination de l'Italie

Les champions d'Europe manqueront ainsi leur deuxième Coupe du monde de rang. "Cet été j'ai connu ma plus belle joie et aujourd'hui c'est la plus grosse déception, c'est difficile de parler", a déclaré Mancini au micro de la RAI. "Je suis vraiment désolé pour les joueurs, c'est une équipe qui a très bien joué et qui a gagné l'Euro l'été dernier en le méritant. Je suis vraiment désolé qu'ils ne puissent aller au Mondial pour la deuxième fois."

Dominateurs de bout en bout avec 32 tirs au but, les Italiens ont été surpris dans les arrêts de jeu par une frappe des 20 mètres de l'ancien joueur de Malines et Zulte Waregem Aleksandar Trajkovski. "C'est le football. C'est difficile de commenter un match où on a tiré peut-être quarante fois au but (32 fois, ndlr) sans marquer et subir un but à la 92e minute, c'est comme ça. Les joueurs ont un grand avenir, ils sont forts et ont un avenir avec la Nazionale. C'est un moment difficile, cela va l'être lors des prochains jours. C'est la loi du football."