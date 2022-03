Accueil Sports Football Les Diablotins ont un pied à l’Euro: "Finir le travail dès mardi" En cas de victoire ou même de partage à Herning, au Danemark, les Diablotins assureraient la qualification pour 2023. ©Belga Louis Janssen

Le parcours est tout simplement parfait jusqu’à présent. Six matchs, six victoires, 13 buts marqués et un seul encaissé. En route vers l’Euro 2023,...