Les Diablotins obtiennent un nul au Danemark et se qualifient pour l'Euro espoirs 2023

Grâce au but égalisateur de Lois Openda (53e) face au Danemark à la MCH Arena de Herning, et un score final de 1-1, les Diablotins ont assuré leur qualification pour l'Euro U21, organisé du 9 juin au 2 juillet 2023 en Géorgie et en Roumanie. La Belgique devait obtenir au moins en partage face au Danemark pour être la première équipe à valider sur le terrain son billet pour la phase finale

Sept matchs, six victoires et un nul, les Belges comptent 19 points dans le groupe I alors qu'il leur reste un match à disputer. Avec 10 points, le Danemark, qui a encore trois rencontres à jouer, est deuxième, mais en cas d'égalité, les résultats des confrontations directes sont pris en compte et les Diablotins ont remporté le match aller 1-0.

Les Danois ont pris l'avance grâce au deuxième but en éliminatoires de Gustav Isaksen, le milieu de Midtjylland (37e, 1-0). Les Belges ont répliqué via le 13e but d'Openda (53e, 1-1). Le dernier match contre l'Ecosse le 5 juin n'aura plus d'importance.

La Belgique participera à sa quatrième phase finale de l'Euro U21 après 2002, 2007 et 2019 et tentera de décrocher à cette occasion sa qualifiacation pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

JackyMathijssen a aligné mardi soir au Danemark : Vandevoordt, Siquet, Pletinckx, De Winter, Ndenbe (46e Matazo); Van der Brempt, Onana (89e Keita), Vranckx; Balikwisha (85e Deman), Openda, Vertessen (85e Kana).