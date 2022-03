Van der Heyden, Trossard, Januzaj et Batshuayi titulaires: suivez Belgique-Burkina Faso en direct dès 20h45

Après un match nul obtenu en Irlande,

les Diables version U50 auront une nouvelle chance de se montrer à quelques mois du Mondial au Qatar.

En l'absence des cadres, le tacticien ne devrait pas complètement bouleverser le onze vu à Dublin samedi dernier. "Il nous faut de la stabilité, et je veux voir si on a appris des fautes qu'on a commises en Irlande. On doit plus contrôler le jeu dans des moments difficiles."

En revanche, Simon Mignolet va bien laisser sa place à Matz Sels entre les perches. Derrière, Sebastiaan Bornauw remplace un Boyata touché et Siebe Van der Heyden fête sa première sélection. En pointe, Batshuayi garde l'avantage sur Christian Benteke. Trossard, De Ketelaere et Januzaj sont également titulaires, tout comme Foket. Vanaken recule d'un cran, aux côtés de Tielemans, puisque Dendoncker est sur le banc.

Chez les demi-finalistes de la dernière Coupe d'Afrique, le Carolo Hervé Koffi devrait bien débuter la rencontre.

La compo probable des Diables : Sels, Bornauw, Denayer, Van der Heyden, Tielemans, Vanaken, Foket, Trossard, Januzaj, De Ketelaere, Batshuayi