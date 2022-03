Roberto Martinez ambitieux avant de partir pour le tirage au sort au Qatar: "Aucun numéro 1 au ranking FIFA n’est devenu champion du monde"

Ce matin, Roberto Martinez prend l'avion pour le Qatar où il va assister au tirage de la Coupe du monde, qui a lieu ce vendredi à 18 heures. Avant son départ, il a donné ses impressions par rapport au tirage. "Il n'y a aucun pays que j'aimerais éviter", dit-il. "J'aimerais en rencontrer sept, cela signifierait qu'on va jusqu'au bout. (Rires) C'est le but."

Depuis quelques jours, la Belgique n'est plus numéro 1 au classement FIFA. "Je ne suis pas superstitieux mais jusqu'à présent, aucun numéro 1 au classement FIFA n'est devenu champion du monde", sourit Martinez. "Donc je suis surtout soulagé."

Martinez n'a pas de tirage de rêve en tête. "Le nom des adversaires n'est pas prioritaire pour moi. Je n'ai pas de pays en tête que je veux absolument éviter. Ce qui est plus important, est de savoir quand on débute le tournoi. Moi, je préférerais débuter le plus tard possible, parce que la plupart de mes joueurs joueront encore en club le 13 novembre. Si on débute tard, on aurait plus de temps pour récupérer. On pourrait même encore jouer un match amical à Bruxelles. Ou on irait se préparer pendant quelques jours dans un pays plus chaud. Tout dépend du tirage. En principe, on va loger à Doha, mais ce n'est pas encore sûr à 100%."

Les Pays-Bas et l'Allemagne sont des adversaires potentiels au premier tour, vu qu'ils sont dans le deuxième pot. "Les adversaires européens, on les connaît bien, ils n'auront pas de surprises pour nous. Quand on rencontre des adversaires comme les Pays-Bas ou l'Allemagne au premier tour, on a une marge d'erreur, ce qui n'est pas le cas lors des prochains tours. Il y a dix équipes nationales qui ont plus ou moins le même niveau, qu'ils soient dans le pot 1 ou 2."

A l'Euro, la première place après le premier tour n'avait pas porté chance aux Diables, vu qu'ils avaient des adversaires plus forts aux prochains tours. "Je ne suis pas du genre à vouloir calculer. Je veux encore gagner chaque match. C'est ainsi qu'on grandit dans le tournoi. Et avec la formule appliquée au Mondial, la première place devrait être avantageuse."