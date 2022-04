Bruges s'impose sans trembler au Beerchot et met la pression sur l'Union Saint-Gilloise

Les Brugeois se sont imposés 1-3 sans trembler contre le Beerschot en ouverture de la 33e journée de Championnat. Les joueurs de la Venise du Nord ont engrangé leur septième victoire consécutive, infligeant aux Anversois un septième revers d'affilée. Au classement, les Brugeois, avec 69 points reviennent temporairement à deux longueurs de l'Union Saint-Gilloise, qui se déplace au Standard dimanche après-midi. Assuré de descendre en D1B, le Beerschot reste bloqué à 16 unités. Sans surprise, Bruges se montrait dominateur dès l'entame de la rencontre, trouvant le dessus de la transversale via la tête d'Hans Vanaken à la 9e minute de jeu.

Après plusieurs tentatives de Skov Olsen (11e) et Rits (12e et 18e), les Gazelles trouvaient l'ouverture grâce Noa Lang. Bien isolé au point de penalty, le Néerlandais contrôlait et se retournait pour tromper la vigilance d'Antoine Lejoly (19e, 0-1).

Passé proche de l'ouverture à deux reprises, Mats Rits faisait finalement trembler les filets dès l'entame de la seconde mi-temps... sans le vouloir. A l'entrée du rectangle, Skov Olsen déclenchait une frappe que Rits déviait dans les cages du portier anversois pour inscrire son sixième but de la saison (49e, 0-2).

Les Blauw en Zwart pliaient la rencontre quelques minutes plus tard en contre-attaque. Hans Vanaken se retrouvait dans le rectangle avant d'éliminer son défenseur et de servir Charles De Ketelaere. La jeune pépite brugeoise poussait le cuir dans le but vide sans aucune difficulté (54e, 0-3).

Le Beerschot réduisait la marque sur une erreur de Jack Hendry. Monté au jeu quelques secondes plus tôt, le défenseur écossais du Club de Bruges déstabilisait Jan Van den Bergh dans le grand rectangle à la 64e. Lawrence Shankland trompait Mignolet sur le seul tir cadré anversois jusque-là (67e, 1-3).

Le même Hendry manquait l'occasion d'alourdir un peu plus la marque en trouvant le poteau à la 74e minute. Le score n'évoluait plus et Bruges empochait un septième succès consécutif. Les Gazelles en profitent également pour mettre la pression sur l'Union Saint-Gilloise avant le déplacement des Bruxellois en terre liégeoise dimanche.