Quel groupe pour les Diables au Qatar? Suivez le tirage au sort en direct commenté à 18h00

234 jours ! Voilà le temps qui nous sépare du début de la Coupe du monde au Qatar. Le 21 novembre prochain, le Lusail Iconic Stadium, le plus grand stade du pays avec 80 000 places, ouvrira ses portes. Avant cette date qui fera frémir tous les amateurs de la planète football, le tirage au sort donnera son verdict ce vendredi à 18h00.

Bien installé dans le pot 1, la bande à Roberto Martinez sera relativement protégée. Attention cependant, quelques gros morceaux peuvent tomber sur la Belgique. Les Pays-Bas et l'Allemagne font figure d'épouvantail dans le pot 2. Il faudra également se méfier du Sénégal, récent vainqueur de la CAN, de la Pologne de Robert Lewandowski ou du Maroc de Selim Amallah dans le pot 3. Le dernier chapeau est relativement plus faible et les plus grosses écuries semblent être le Cameroun, le Ghana voire le Canada qui retrouve le Mondial après 36 ans d'absence.

Quels adversaires pour les Diables? Réponse d'ici quelques heures à Doha !