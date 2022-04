Standard - Union: les histoires d’un centième

"Parfois, un enfant ne sait pas qu’il discrimine": l'ancien Diable Rouge lance la 5e édition de son Mbo Mpenza challenge

"En 5 ans, on a déjà touché plus de 2000 enfants en direct et beaucoup plus en indirect", se réjouit l’ancien footballeur Mbo Mpenza au sujet de son challenge, qui a démarré ce 30 mars et le tournoi se poursuit partout en Wallonie, Bruxelles et Flandre avant la finale du 28 mai prochain à Tubize. "Je suis arrivé à l’âge de deux mois en Belgique. La discrimination, c’est donc toute ma vie”.