Des surprises dans le onze liégeois, pas dans celui de Mazzù: suivez Standard-Union en direct commenté dès 13h30

Arnaud Bodart était malade et fiévreux vendredi. Il était encore absent ce samedi et sera forfait. Cimirot et Tapsoba sont rentrés blessés de sélection, mais le dernier entraînement a été rassurant. Ils sont disponibles pour ce dernier match de la saison à Sclessin. Elsner a décidé de lancer Sissako, Pavlovic, Cafaro et Van Damme dès le coup d'envoi.

Côté bruxellois, hormis Vanzeir qui purge sa dernière journée de suspension, Felice Mazzù devait faire des choix et donc des déçus: Kacper Kozlowski et Matthew Sorinola n'ont pas été sélectionnés. Le onze de base devrait être sans surprise, avec un objectif: reprendre cinq points d'avance sur Bruges.





Le onze du Standard: Henkinet, Sissako, Bokadi, Dussenne, Dewaele, Pavlovic, Cafaro, Van Damme, Carcela, Amallah, Emond

Le onze de l'Union: Moris, Van der Heyden, Burgess, Bager, Lapoussin, Teuma, Nielsen, Nieuwkoop, Lazare, Undav, Mitoma