Benzema encourage Mbappé à signer au Real Madrid: "À deux, on marquerait le double de buts, voire le triple !"

Restera ou partira ? L'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi flou. Alors qu'il arrive en fin de contrat, le Français n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec le PSG. Bien évidemment, la pépite de Bondy est courtisé par les plus grandes écuries européennes et la nouvelle déconvenue des Parisiens en Ligue des Champions pourrait bien le convaincre de changer d'air.

Du côté du Real Madrid, l'opération séduction a d'ailleurs déjà débuté. Karim Benzema, capitaine des Merengues ne l'a pas caché dans une interview accordée à l'Équipe : il veut évoluer avec le jeune attaquant la saison prochaine. "Avec Mbappé, on s'entend bien car on sait exactement ce que l'autre va faire", a expliqué celui qui a fait son retour chez les Bleus pendant l'Euro et qui estime qu'il pourrait être complémentaire avec le joueur du PSG, "par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n'y sera jamais tous les deux en même temps : l'autre viendra à l'intérieur ou prendra la profondeur."

Une association Benzema - Mbappé la saison prochaine au Real Madrid ? KB9 estime que cela rendrait les Madrilènes encore plus efficaces devant le but adverse : "J'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais pouvoir le faire en club. Je pense qu'on marquerait le double de buts, peut-être même le triple !", prophétise celui qui a égalé le légendaire Alfredo Di Stefano au nombre de buts inscrits avec le Real le week-end dernier.