L'épouse du football belge décédé Miguel Van Damme partage d'émouvants clichés de leurs derniers moments ensemble

Le décès du gardien de but Miguel Van Damme, il y a tout juste une semaine, a suscité une véritable vague d'émotions au sein de la communauté footballistique belge. Le joueur, formé au Club de Bruges, se battait depuis plus de cinq ans contre la leucémie et laisse derrière lui une famille endeuillée.

Son épouse Kyana Dobbelaere a d'ailleurs rendu un dernier hommage à son défunt mari, ce lundi soir. Dans une story sur Instagram, elle a partagé différents clichés de leurs derniers moments passés ensemble.

On peut y voir les deux amoureux main dans la main ou en train de s'enlacer. Le footballeur y a visiblement les traits tirés et le visage fortement marqué par la maladie.

©Capture écran Instagram @kyanadobbelaere

"Nos derniers moments ensemble. Des moments à chérir", écrit sobrement Kyana Dobbelaere en guise de commentaire.

Miguel Van Damme n'avait que 28 ans.