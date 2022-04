Accueil Sports Football Chelsea n'a pas oublié Hazard, mais… "On préfère qu'il ne revienne pas" La plupart des suiveurs de Chelsea ne sont pas favorables au retour d’Hazard. ©BELGA Simon Hamoir Spécialiste Football étranger



Il ne sera ni sur le terrain ni sur le banc et probablement pas non plus en tribunes, mais son ombre planera tout de même sur Stamford Bridge ce mercredi soir, où Eden...