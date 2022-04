Villarreal surprend le Bayern, Benzema se voit offrir un triplé: Villarreal 1-0 Bayern, Chelsea 1-3 Real (MULTILIVE)

Alors que Villarreal ouvrait le score via Danjuma dès la huitième minute de jeu, il ne fallait pas beaucoup plus longtemps à Karim Benzema pour assommer Chelsea en deux temps. Alors que Vinicius Junior avait déjà trouvé la barre un peu plus tôt, KB9 marquait un doublé en trois minutes (21e et 24e) de deux coups de boule d'une précision chirurgicale.



A la 41e minute, les deux rencontres s'emballaient. Stamford Bridge pouvait exulter sur la réduction du score d'Havertz, auteur à son tour d'une tête puissante pour tromper Courtois. Alors que quelques secondes plus tard, à l'autre bout de l'Europe, Coquelin faisait basculer les supporters de Villarreal dans l'euphorie avec le 2-0... qui était finalement annulé par le VAR.



Au retour des vestiaires, Benzema recevait un énorme cadeau de Mendy qui ratait sa passe pour Rüdiger. Le Français ne se faisait pas prier pour pousser le ballon au fond: 1-3.





Le onze de Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rudiger, Christensen, James, Kanté, Jorginho, Mount, Pulisic, Havertz

Le onze du Real: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema



Le onze de Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupian, Coquelin, Parejo, Capoue, Lo Celso, Danjuma, Moreno

Le onze du Bayern: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski





