"Une étoile appelle une étoile": selon la presse italienne, Lukaku fait le forcing pour retourner à l'Inter

Le Diable rouge ne se plait plus à Chelsea et voudrait déjà retourner à Milan selon la presse transalpine.

Sur le banc depuis plusieurs semaines à Chelsea, Lukaku n'est pas heureux de sa situation à Londres. Recruté pour environ 115 millions d'euros l'été dernier, le Diable rouge pourrait déjà forcer son départ selon la presse italienne. Pour nos confrères, l'attaquant fait tout pour retourner à l'Inter où il s'était éclaté les deux dernières saisons.

"Une étoile appelle une étoile" a ainsi titré en Une la Gazzetta dello Sport ce mercredi avec une photo de notre Diable rouge. "Le forcing de Lukaku continue : il a téléphoné à l'Inter pour demander à revenir", peut-on lire plus loin. Dans ses pages, le célèbre journal publié sur pages roses explique que "Lukaku se sent de plus en plus mal à l'aise à Chelsea et qu'il multiplie les contacts avec son ancien club."

Avant d'ajouter que "Martinez verrait d'un bon œil un retour dans un club 'amical' pour l'attaquant en vue de la Coupe du monde."

Reste à savoir si Simone Inzaghi, l'entraîneur intériste, sera sensible aux appels du pied de Lukaku.