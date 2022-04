Courtois hué par les supporters de Chelsea: "Vous pouvez entendre comme ils prennent du plaisir à m'insulter"

Thibaut Courtois était de retour à Stamford Bridge ce mercredi en Ligue des Champions, le stade de Chelsea où il a joué durant quatre saisons. Mais l'accueil réservé par les supporters des Blues était plutôt hostile envers le gardien belge. Courtois avait en effet quitté Chelsea en mauvais termes après avoir forcé son transfert vers le Real Madrid en 2018, pour pouvoir se rapprocher de ses enfants. Pour ce faire, l'ancien genkois ne s'était pas présenté aux entraînements, ce qui ne lui a jamais été pardonné par les supporters de Chelsea.

Mais fidèle à lui-même, Courtois a encore disputé une très grande rencontre mercredi. Après un arrêt sur un coup franc de James, il n'a rien pu faire sur le coup de tête à bout portant de Havertz. En seconde période, il a encore réalisé une excellente claquette sur une frappe de César Azpilicueta pour éviter de remettre les Blues dans la rencontre.

"C'était une rencontre spéciale", a expliqué le Diable rouge à nos confrères du Nieuwsblad après la rencontre, toujours sifflé par plusieurs supporters londoniens. "L'année dernière, quand je suis revenu à Stamford Bridge, les supporters n'étaient pas présents. C'était donc bien différent. Vous pouvez entendre comme ils prennent du plaisir à m'insulter. J'ai passé ici quatre saisons extraordinaires, j'ai remporté deux titres et deux coupes..."

"Ce que je pense de ces sifflets ? Je m'en fous", a continué Courtois alors que les insultes et les huées s'intensifiaient à son encontre."Il y a toujours des personnes qui se comportent ainsi dans le stade et vont par la suite venir te demander une photo dans la rue. Je ne peux que dire que j'ai passé quatre années excellentes à Chelsea et que d'un côté, je suis parti pour me rapprocher de mes enfants et de l'autre parce que je suis un supporter du Real Madrid depuis que je suis tout petit."