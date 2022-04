Champion, Westerlo humilie l'Excel Mouscron au Canonnier

Vendredi soir, quatre équipes ouvraient la 27e et avant-dernière journée de championnat de D1B.

Westerlo, qui est déjà assuré de remporter le titre et disputer la saison prochaine en première division, s'est imposé en déplacement à Mouscron sur un score impressionnant, 2-6. Westerlo a construit son succès en début de rencontre, sur deux buts marqués coup sur coup. Vaesen a ouvert la marque sur pénalty (0-1, 15e), avant de servir de Cuyper pour doubler l'avance des visiteurs (0-2, 16e) dans la minute qui a suivi. L'ancien Courtraisien, Teddy Chevalier, a réduit l'écart avant le repos (1-2, 36e). En deuxième période, de Cuyper s'est fendu d'un doublé (1-3, 56e) et Daci a infligé un coup supplémentaire dans la foulée (1-4, 57e). Duplus a bien tenté de sonner la révolte mouscronnoise (2-4, 66e), mais Westerlo a restauré son avance via Persyn (2-5, 70e). Avant le coup de sifflet final, Paulet a infligé le coup de grâce à Mouscron (2-6, 88e), scellant le score final.

Dans l'autre rencontre, Lommel s'est imposé en déplacement sur le terrain de Virton, 2-3. L'Excelsior avait pourtant pris l'avantage grâce à Allach (1-0, 8e). La réplique a été immédiate, et Vinicius a remis les équipes à égalité (1-1, 9e), avant qu'Henkens ne mette Lommel aux commandes (1-2, 34e). Virton s'est rebellé en égalisant grâce à Anne (2-2, 77e), mais Lommel a remporté la victoire dans les dernières minutes sur un but d'Arthur Sales (2-3, 88e).

Au classement, Westerlo (55 points) creuse symboliquement l'écart avec le RWDM, qui pointe à 10 longueurs. Lommel (32 points) grimpe à la 5e place et dépasse Mouscron ainsi que le Lierse qui comptent tous deux 2 points de moins. Virton, d'ores et déjà condamné à la relégation, ne compte que 20 points en 8e et dernière position.