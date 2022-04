Dans un match dénué d'intérêt lors de cette 34e et dernière journée de la phase classique de la D1A, l'Antwerp et le Cercle de Bruges ont partagé l'enjeu (1-1) samedi soir au Bosuil.

L'Antwerp et le Cercle de Bruges se quittent dos à dos

Assuré de terminer dans le top 4, et donc de jouer les Champions playoffs, le Great Old a ouvert le score au retour des vestiaires via Michel-Ange Balikwisha (1-0, 48e), servi par le Suisse Michael Frey. Le Cercle a égalisé à l'entame du dernier quart d'heure grâce à Ahoueke Denkey (1-1, 76e).

Le match avait débuté par un hommage à Miguel Van Damme, le gardien du Cercle de Bruges récemment décédé d'une leucémie. Marc Overmars, nouveau directeur sportif anversois, était lui présent en tribunes.

Au classement, l'Antwerp est 3e avec 63 points mais pourrait voir le RSC Anderlecht lui passer devant en cas de victoire à Courtrai dimanche. Le Cercle finira à la 10e place avec 45 points et ne disputera pas les Europe playoffs.