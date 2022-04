Un grand Hazard permet au RWDM de l'emporter face à Waasland-Beveren

La réception de Waasland-Beveren ce samedi devait permettre au RWDM de préparer au mieux sa double confrontation face à Seraing les 23 et 30 avril. L'occasion aussi pour les Molenbeekois de montrer qu'ils étaient plus forts que leur concurrent dans la course à cette deuxième place.



Malgré les suspensions de Le Joncour et Ruyssen dans l'axe de la défense, ainsi que de Rommens en milieu de terrain, le RWDM a dominé les débats. Hazard a fait trembler le petit filet avant que De Camargo ne manque son face à face avec le portier adverse alors qu'il avait le temps d'ajuster. En face, Maderner ratait l'immanquable et Defourny devait intervenir devant Ribeiro Costa.



Et puis le Hazard show débutait. Sur un centre de Nangis, la volée de Kylian finissait au fond, pour son premier but depuis son arrivée à Molenbeek. Hazard que l'on retrouvait en seconde période. Sur un contre fulgurant, il ponctuait une course de près de 60 mètres d'une frappe puissante dans la lucarne (2-0).



Waasland-Beveren réduisait la marque sur frappe de Reyners déviée par Kurdic



RWDM - Waasland-Beveren 2-1

RWDM : Defourny, Sankhon, Kurdic, Libert, Vorogovskiy, Gécé, Claes (88e Dante), Ephestion (69e Keita), Hazard (69e El Ouahdi), Nangis (81e Oulare), De Camargo (69e Togui).

Waasland-Beveren : Gabriel, Jacobsen, Gillet, Vukotic, Mertens (71e Tshimanga), Bertone, Al Badaoui (63e Reyners), Hoggas (71e Schryvers), Ribeiro, Ocansey, Maderner.

Arbitre: M. Vermeiren.

Avertissements: Hazard, Vukotic, Gécé, Mertens, Claes.

Les buts: 38e Hazard (1-0), 65e Hazard (2-0), 79e Reyners (2-1)