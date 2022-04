Avec un De Bruyne buteur, Manchester City et Liverpool se quittent dos à dos après un spectacle intense (2-2)

Le duel tant attendu au sommet de la Premier League entre Manchester City et Liverpool a tenu ses promesses mais n'a pas livré de gagnant. Les deux équipes se sont quittées sur un partage (2-2), au cours duquel Kevin De Bruyne a livré une performance de choix, inscrivant notamment un but. City et Liverpool ne sont séparés que d'un seul point à sept matches de la fin du championnat. Le maître à jouer belge des Citizens, Kevin de Bruyne, a inscrit le but d'ouverture très tôt dans la rencontre, portant ainsi son total à 11 réalisations cette saison en championnat. Sur un coup franc joué rapidement, il a perforé la défense des Reds et décoché une frappe qui, déviée, a terminé sa course au fond des filets (1-0, 5e).

La réponse ne s'est pas faite attendre, et Jota a remis les équipes à égalité en profitant d'un centre de Robertson au deuxième poteau parfaitement rabattu par Alexander-Arnold vers les six mètres pour fusiller Ederson (1-1, 13e).

Avant le repos, Gabriel Jesus a replacé Manchester City aux commandes. Après un corner repoussé par Liverpool, il s'est fait oublier derrière la défense et Cancelo l'a trouvé au-delà de celle-ci pour qu'il n'ait qu'à remporter son duel avec Alisson (2-1, 36e).

City est donc rentré aux vestiaires avec un but d'avance, mais l'avantage n'a que très peu duré puisque Mané a égalisé dès le début de la deuxième période, servi dans la profondeur par Salah (2-2, 46e).

Sterling a bien cru offrir la victoire aux Skyblues peu après l'heure de jeu alors qu'il avait été mis sur orbite par Kevin De Bruyne, mais son but a été annulé pour un hors-jeu après vérification de l'arbitrage vidéo.

Le rythme n'a pas faibli en fin de rencontre et les deux équipes ont tenté de remporter la victoire, mais les assauts menés par De Bruyne pour City ou Salah pour Liverpool n'ont pas abouti à un but. Kevin De Bruyne est resté sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final, alors que Romeo Lavia était sur le banc des Citizens pendant tout le match. Divock Origi, dont l'avenir à Liverpool est incertain, n'était pas sur la feuille de match.

Tout reste à jouer dans la course au titre en Premier League puisque les deux équipes se tiennent en 1 point, alors que Manchester City trône en tête avec 74 points. Chelsea est déjà loin, 12 longueurs derrière Liverpool.