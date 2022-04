Les Belges à l'étranger : Loïs Openda offre la victoire à Vitesse, Tielemans et Castagne s'imposent face à Crystal Palace

Le PSV, avec Yorbe Vertessen titulaire, a ouvert le score face au RKC Walwijk grâce à Veerman (38e), avant que Jordan Teze ne fixe le score final à 2-0 (69e). Vertessen a été remplacé trois minutes avant le deuxième but.

Loïs Openda a été l'homme du match pour Vitesse qui s'est imposé face à Cambuur, 1-0. L'attaquant des Diablotins a inscrit l'unique but de la rencontre à la 42e minute, et a été remplacé à 5 minutes de la fin de la rencontre.

Plus tôt dans la journée, Groningue a fait une mauvaise affaire dans sa course à l'Europe en s'inclinant devant Heerenveen, 3-1. Sydney van Hooijdonk a fait la différence en ouvrant le score (7e) pour les visités, avant d'inscrire un deuxième but (53e) pour répondre à l'égalisation de Kasanwirjo (29e). Le dernier but a été inscrit par van Beek à la 80e minute. Cyril Ngonge est monté à la mi-temps du côté de Groningue tandis qu'Anas Tahiri était titulaire et a disputé toute la rencontre pour Heerenveen. Emmanuel Matuta est resté sur le banc des visiteurs.

Le PSV est 2e avec 68 points, à 4 longueurs de l'Ajax. Vitesse est 6e, avec 44 points, tandis que Groningue est 8e, hors des places qualificatives pour les playoffs européens, à 6 points d'Utrecht. Heerenveen est 11e, 2 points derrière son adversaire du jour.

Leicester, avec Youri Tielemans et Timothy Castagne, bat Crystal Palace

Leicester s'est imposé 2-1 face à Crystal Palace dimanche lors de la 32e journée de Premier League. Titulaire, Youri Tielemans a joué toute la rencontre pour les Foxes alors que Timothy Castagne est monté à la 89e minute. Du côté des Eagles, Christian Benteke n'a pas décollé du banc. Le verrou londonien est tombé en fin de première mi-temps. Ademola Lookman (39e) et Kieran Dewsbury-Hall (45e) ont offert une avance confortable à Leicester.

En deuxième période, Wilfried Zaha a réduit l'écart sur le rebond de son propre pénalty manqué (66e), mais Palace n'est pas parvenu à revenir à hauteur des Foxes.

Leicester (40 points) dépasse son adversaire du jour au classement et pointe à la 9e place, avec 3 points d'avance et deux matches de moins.

Malgré le but de Mertens, Naples mord la poussière à la Fiorentina et perd du terrain

Le Napoli a fait une mauvaise opération dans la course au Scudetto avec une défaite 2-3 subie à domicile contre la Fiorentina dimanche pour la 32e journée de championnat d'Italie. Le marquoir affichait 0-1 au repos après l'ouverture du score de Nicolas Gonzalez (29e). Dries Mertens est monté au jeu à la 56e minute, récompensant le choix de son coach en inscrivant l'égalisation deux minutes plus tard. Meilleur buteur de l'histoire des Partenopei, le Louvaniste a inscrit son 10e but de la saison, le 8e en championnat.

Cependant, Jonathan Ikoné (66e) puis Arthur Cabral (72e) ont redonné l'avantage à la Viola, avant que Victor Osimhen ne réduise l'écart à la 84e, permettant au public du Stadio Diego Armando Maradona d'y croire, en vain.

Naples, qui restait sur trois succès en Serie A, a manqué l'occasion de prendre la tête du classement et fait du surplace au 3e rang avec 66 points, derrière le Milan (67 points) et l'Inter (66 points). Les deux clubs milanais comptent également un match de moins que les Napolitains.

L'AC Milan partage à Torino (0-0) mais reprend la tête du classement

L'AC Milan a été tenu en échec par Torino (0-0) lors du dernier match de la 32e journée du championnat d'Italie au programme dimanche. Au classement, les Rossoneri prennent malgré tout la première place du classement avec 68 points, deux de plus que l'Inter, qui a disputé un match de moins, et de Naples battu par la Fiorentina. À l'AC Milan, Stefano Pioli a opté pour un trio avec Alexis Saelemaekers en soutien d'Olivier Giroud, seul en pointe. La première période a été disputée sur un bon rythme mais les occasions de but n'ont pas été légion. Etrit Berisha, le gardien turinois, a effectué une belle parade sur un tir à la limite du rectangle de Davide Calabria (24e) et sur une action en un temps de Torino, le portier milanista, Mike Maignan, a été heureux de voir une frappe puissante de Samuele Ricci passer à côté (33e).

La première grosse occasion de la seconde période a été pour l'ancien Standardman Mergim Vojvoda dont la frappe dans la lucarne a été déviée par Maignan (47e). Le gardien français a encore eu un solide réflexe sur une tentative de Ricci (66e) et une volée d'Ola Aina (81e) et a bloqué en deux temps un missile de Pietro Pellegri (84e). L'AC Milan s'est également montré dangereux par Theo Hernandez (59e), Sandro Tonali (74e) et Giroud (77e) et son forcing final ne lui aura pas permis de l'emporter.

L'AS Monaco et Clement reviennent dans la course à l'Europe

Vainqueur 2-1 de Troyes, l'AS Monaco de Philippe Clement n'a pas dit son dernier mot dans la course à l'Europe au terme de la 31e journée de Ligue 1. Grâce à ce troisième succès d'affilée acquis grâce aux buts de Caio Henrique (18e, 1-0) et Kevin Volland (57e, 2-1), les Assémistes (50 points, 6e) reviennent à un point de Nice (5e), qui joue à Lens (17 h00) et de Strasbourg (4e), qui reçoit Lyon (19h00). Troyes, qui a égalisé par Ike Ugbo, le joueur prêté par Genk (39e, 1-1), a enregistré sa première défaite après une belle série de cinq rencontres marquées par trois succès et se retrouve 15e (32 points). Chez les Principautaires, Eliot Matazo est resté sur le banc.

Lille a été tenu en échec par Angers (1-1), qui a ouvert la marque grâce à un autogoal de Tiago Djalo (64e, 1-0). Les Dogues ont décroché un deuxième nul consécutif après celui de Bordeaux via le réserviste Edon Zhegrova (74e, 1-1). Amadou Onana est monté au jeu (66e) chez les Nordistes, qui restent 7e (48 points). Angers occupe la 14e position (33 points).