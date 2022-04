"Légendaire", "Cruel", "Immortel", "Héroïque": la presse s'extasie après la folle soirée au Bernabeu entre le Real et Chelsea

Une rencontre de légende. Que seule la Champions League peut nous offrir. Voilà comment on pourrait résumer ce match frisson que nous ont fait vivre les acteurs de ce Real - Chelsea. Et la presse s'en est donnée à coeur joie ce mercredi.

Assez logiquement, les Espagnols étaient à la fête ce matin. "Le Real Madrid est incroyable", affirme Marca. "Cela l'était déjà face au PSG, qui semblait imbattable. Mais le Real se surpasse toujours. Une nouvelle fois, ils étaient morts. Puis, ils ont sorti une main du cercueil au dernier moment. Ils se sont relevés, remis leur costume, enlevé la poussière afin de pousser les portes de la demi-finale. Et le Real en sera", ajoute le journal.

De son côté, AS estime que ce Real est "Immortel". Une nouvelle fois buteur héroïque, Karim Benzema est également encensé. Surtout, nos confrères retiennent le boulevard laissé à KB9 pour le Ballon d'Or. "La qualification du Real Madrid et l'élimination du Bayern de Lewandowski enlève un concurrent en plus. Salah et De Bruyne s'annoncent comme les principaux adversaires du Français", affirment-ils.

En Une, Mundo Deportivo préfère appuyer sur l'exploit de Villarreal face au Bayern. Même si le journal proche de l'ennemi Barcelonais titre sobrement "Epopée Blanche" en couverture. Sur son site internet, il titre "Un nouveau miracle du Real Madrid". "Chelsea a été meilleur que le Real Madrid dans un match qui n'a pas manqué de controverse. Notamment en raison d'un but refusé contre Chelsea alors que le tableau d'affichage était de 0-2"

En Angleterre, on oscille entre fierté et déception. "Cette mission était supposée impossible pour Chelsea", commence le Guardian. "Et pourtant, les Blues pensaient avoir réussi. (...) Le problème était que ce Real Madrid n'était pas fini. Ce club ne l'est d'ailleurs jamais. S'ils gagnent cette année leur quatorzième C1, les Merengues semblent avoir presque autant de vies dans cette compétition."

Le Tabloïd anglais du Sun titre lui "Hell Clasico". Un enfer pour les Blues car "c'était la plus grande performance de Chelsea en Europe. Une nuit de pure magie de la part des héros de Thomas Tuchel." Le média britannique a surtout voulu souligner la qualité de la rencontre. "Le trophée qu'ils ont emporté l'an dernier a finalement été arraché des doigts par le remarquable Benzema. Un but en prolongation qui a clôturé un match tout simplement extraordinaire."

Pour The Independant, "Benzema a refusé un retour héroïque de Chelsea et a réglé le suspense de ce thriller de Ligue des champions." Deux joueurs sont sortis du lot selon le journal: "Beaucoup souligneront, à juste titre, la magnificence apparemment éternelle de Luka Modric et Karim Benzema, qui, ensemble, ont réalisé le deuxième retour des Merengue dans la compétition (NDLR après celui du PSG)."

Le Mirror estime lui que cette élimination est "cruelle". "L'équipe de Carlo Ancelotti n'a pas eu raison de celle de Thomas Tuchel. Mais, à la fin de ce thriller à cinq buts, c'est le Real Madrid qui sortit vainqueur de ce double duel. Une chose est certaine: cette rencontre restera gravée dans les mémoires comme un classique." Difficile de leur donner tort.