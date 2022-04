Yannick Carrasco inscrit un doublé et offre la victoire à l'Atlético

Probablement déçu de s'être retrouvé sur le banc face à Manchester City en semaine, Yannick Carrasco a pris une petite revanche personnelle en marquant les deux buts des siens, ce dimanche, face à l'Espanyol Barcelone. Dont le but de la victoire à la... 98e minute.



Bien servi par Cunha à la 52e minute, alors qu'Oblak venait de sauver son équipe avec un arrêt déterminant, Carrasco fixait la défense pour marquer dans un trou de souris puisque sa frappe était touchée par un défenseur et par le gardien.



Et alors que l'Atlético se dirigeait vers un nul qui lui aurait coûté le podium, Le Belge transformait un penalty tout au bout du temps additionnel.