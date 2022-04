Gand et Anderlecht s'affrontent en finale de Coupe à 15h, au stade Roi Baudouin.

Verschaeren et Gomez titulaires, Olsson préféré à Ashimeru: suivez la finale Gand-Anderlecht en direct dès 15h

C'est le premier très grand moment de la saison: la finale de Coupe qui oppose Gand à Anderlecht ce lundi offrira un trophée et un ticket européen à l'une de ces deux équipes.



Côté buffalo, Odjidja et Okumu sont prêts et titulaires. Le reste de l'équipe ne change pas: de Sart est aligné aux côtés de Kums dans l'entrejeu.

Côté mauve, Gomez a repris l'entraînement collectif ce dimanche et intègre le onze de base, tout comme Verschaeren. Ashimeru, lui, débutera sur le banc au profit d'Olsson. La prestation de Sergio Gomez sera scrutée de près. En cas de rechute, l'Espagnol louperait le début des Playoffs.



Le onze de Gand: Roef, Okumu, Ngadeu, Torunarigha, de Sart, Kums, Samoise, Castro-Montes, Odjidja, Tissoudali, Depoitre

Le onze d'Anderlecht: Van Crombrugge, Gomez, Hoedt, Magallan, Murillo, Cullen, Olsson, Refaelov, Verschaeren, Kouamé, Zirkzee