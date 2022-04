Les Belges à l'étranger : Alexis Saelemaekers et l'AC Milan éliminés de la Coupe par l'Inter

Alors que la demi-finale aller s'était soldée par un score de 0-0, les Intéristes se sont imposés 3-0 au retour avec des buts de Lautaro Martinez (4e et 40e) et de Robin Gosens (82e). Saelemaekers a quitté le terrain à la mi-temps. L'Inter affrontera en finale le vainqueur de la demi-finale entre la Juventus et la Fiorentina qui aura lieu mercredi. À l'aller, les Bianconeri s'étaient imposés 0-1 à Florence.

En Allemagne, Hugo Siquet a assisté depuis le banc à la qualification de Fribourg pour la finale de la Coupe d'Allemagne après sa victoire 1-3 à Hambourg, pensionnaire de deuxième division. Nils Petersen (11e), Nicolas Hofler (17e) et Vincenzo Grifo (35e) avaient fixé le score à 0-3 avant que Robert Nesta Glatzel ne sauve l'honneur en fin de match (88e).