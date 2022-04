Erling Halaand à Manchester City cet été ? Pep Guardiola répond

A.M

Alors que Liverpool est repassé provisoirement devant Manchester City après sa victoire face à United (3-0), les Citizens sont mis sous pression avant de recevoir Brighton ce mercredi. Un autre sujet est également occupé de nourrir les conférences de presse de Pep Guardiola : le mercato de cet été avec un certain Erling Haaland en ligne de mire.

Alors que la fin de saison s'annonce palpitante en Premier League avec Manchester City et Liverpool qui se disputent le trône, Pep Guardiola doit faire face à un autre dossier qui se veut de plus en plus insistant à ses oreilles : le transfert d'Erling Haaland.

L'attaquant du Borussia Dortmund dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros et serait sur les tablettes de nombreux clubs dont Manchester City et le Real Madrid. Mais, comme le Real essaie d'obtenir un transfert gratuit de Kylian Mbappé en provenance du Paris St-Germain, Manchester City a fait de Haaland une priorité pour le prochain mercato.

Les dirigeants des Citizens refusent toutefois de commenter la situation et Pep Guardiola a décidé d'en faire de même lorsqu'il a été interrogé sur les dernières informations qui donnent un accord entre Manchester City et Haaland pour une signature cet été

"Je n'ai pas de réponse à votre question", a déclaré le tacticien espagnol mardi en conférence de presse. "Je n'ai aucune inquiétude sur ce qui se passera dans ce club la saison prochaine. Nous jouons avec de bons attaquants et depuis de nombreuses années, je ne parle jamais de transferts, surtout lorsque nous jouons encore pour le titre cette saison."

Pep Guardiola a toutefois répété à plusieurs reprises cette saison qu'il voulait dans son effectif un vrai numéro neuf après l'échec des négociations pour attirer Harry Kane de Tottenham l'été dernier. L'attaquant anglais de 28 ans à qui il reste deux années de contrat semble être un dossier plus compliqué à boucler que celui d'Erling Haaland. Raison pour laquelle le club de Kevin De Bruyne fait du Norvégien sa priorité.