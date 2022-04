Luka Elsner a été remercié par le Standard

Ce mardi, le Standard est officiellement passé sous pavillon américain avec le closing du rachat par 777 Partners.

Les nouveaux patrons américains ont mis en place une structure provisoire dans laquelle Pierre Locht a été nommé CEO ad intérim. Le juriste de formation de 34 ans pourrait même poursuivre après la période de transition.

En attendant, une première décision forte a été prise par la nouvelle direction: celle du limogeage de Luka Elsner. Le Franco-slovène n'est plus le T1 des Rouches. Son adjoint Serge Costa est également limogé. Les entraînements seront donnés par Will Still et le reste du staff.

Les joueurs, qui ont un entraînement prévu cet après-midi, ont été mis au courant de la décision en début d'après-midi. C'est Will Still et le reste du staff qui donneront les entraînements dans les prochaines semaines.