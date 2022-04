Playoffs: voici le mode d'emploi pour rejoindre l'Europe

Avant les Champions playoffs et les Europe playoffs, on décrypte comment rejoindre l'Europe pour les huit clubs en lice. Dont Gand, qui ne peut améliorer sa situation européenne suite à sa victoire en Coupe de Belgique.

Les Champions playoffs et les Europe playoffs débutent ce week-end. Si Gand est d'ores et déjà assuré de participer aux barrages de la Ligue Europa suite à sa victoire en Coupe face à Anderlecht et que l'Union sait que 2022-2023 rimera quoi qu'il arrive avec son retour sur la scène européenne après avoir décroché la phase classique, il reste quatre tickets européens à attribuer au cours de cette phase finale de compétition.

Pour vous aider à y voir clair, voici un récapitulatif des enjeux sous forme de mode d'emploi pour accéder à l'Europe.

Le champion de Belgique remporte le 1er ticket européen qui l'envoie directement en phase des groupes de la Ligue des champions sans devoir passer le moindre tour préliminaire. Rien qu'en prime de participation, versée par l'UEFA, ce club est certain de toucher 17 millions €.





Le vice-champion de Belgique remporte le 2e ticket qui l'envoie au troisième et avant-dernier tour préliminaire de Ligue des champions. En cas d'échec à un de ces deux tours préliminaires, il sera reversé en poules de Ligue Europa et aura donc l'assurance d'être européen au moins jusqu'en décembre.





Le vainqueur de la Coupe (Gand) obtient le 3e ticket européen de la Belgique, qui le qualifie pour les barrages de Ligue Europa. Il sera reversé en groupe de Conference League s'il échoue à se qualifier. Gand ne peut améliorer son ticket européen via les Europe playoffs.

Le troisième des Champions playoffs obtient le 4e ticket, qui le qualifie pour le troisième et avant-dernier tour préliminaire de Conference League. Si l'Union termine quatrième des playoffs, c'est le troisième qui doit disputer le 5e ticket européen au vainqueur des playoffs 2 lors d'un test-match unique, qui se tient sur son terrain. Ce test-match n'a pas lieu si Gand remporte les playoffs 2.





Le quatrième des Champions playoffs dispute un test-match européen face au vainqueur des Europe playoffs, pour le 5e et dernier ticket, qui est lui qualificatif pour le deuxième tour préliminaire de Conference League. Ce test-match a lieu en une seule manche sur le terrain de l'équipe du club issus des Champions playoffs. Attention, si l'Union termine quatrième, son titre de champion de la phase classique lui donne l'assurance d'obtenir le 4e ticket européen et c'est donc le troisième qui dispute ce barrage. Autre cas de figure possible: si Gand remporte les Europe playoffs, l'équipe du top 4 de la phase classique remporte directement ce ticket européen sans que ce barrage ne soit organisé.



Champions playoffs

Le classement avant les Champions playoffs

Union 39 points

Bruges 36

Antwerp 32

Anderlecht 32





Le calendrier des Champions playoffs

Journée 1

24 avril (13h30): Club de Bruges - Antwerp

24 avril (18h30): Union Saint-Gilloise - Anderlecht

Journée 2

1er mai (13h30): Antwerp - Union Saint-Gilloise

1er mai (18h30): Anderlecht - Club de Bruges

Journée 3

8 mai (13h30): Union Saint-Gilloise - Club de Bruges

8 mai (18h30): Antwerp - Anderlecht

Journée 4

11 mai (20h30): Club de Bruges - Union Saint-Gilloise

12 mai (20h30): Anderlecht - Antwerp

Journée 5

15 mai (13h30): Antwerp - Club de Bruges

15 mai (18h30): Anderlecht - Union Saint-Gilloise

Journée 6

22 mai (18h30): Club de Bruges - Anderlecht

22 mai (18h30): Union Saint-Gilloise - Antwerp



Europe playoffs

Le classement avant les Europe playoffs

La Gantoise 31 points

Charleroi 27

Malines 26

Genk 26

Le calendrier des Europe playoffs

Journée 1

23 avril (20h45): Malines - Charleroi

24 avril (16h): La Gantoise - Genk

Journée 2

29 avril (20h45): Genk - Malines

30 avril (18h30): Charleroi - La Gantoise

Journée 3

6 mai (20h45): Charleroi - Genk

7 mai (20h45): La Gantoise - Malines

Journée 4

10 mai (18h45): Malines - La Gantoise

10 mai (21h): Genk - Charleroi

Journée 5

14 mai (20h45): Charleroi - Malines

15 mai (16h): Genk - La Gantoise

Journée 6