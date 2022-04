Union-Anderlecht: Nieuwkoop ouvre la marque dès les premières minutes (DIRECT, 1-0)

C'est le début des Champions playoffs ce dimanche. Après Bruges et l'Antwerp qui s'affrontaient début d'après-midi, c'est par un derby bruxellois que le leader unioniste va ouvrir la phase finale de sa saison face à Anderlecht, qui doit se relever après la défaite en finale de Coupe de Belgique.

Pour l'ouverture des playoffs, Mazzù dispose d'un groupe quasiment au complet à l'exception de Lynen toujours indisponible. Teuma et Lapoussin ne sont plus menacés de suspension car les cartons jaunes sont remis à zéro pour le début des playoffs mais ce dernier n'est pas titulaire. En défense, le T1 unioniste a surpris en alignant Machida et Bager aux côtés de Burgess.

Anderlecht devra faire sans un élément important à l'Union. Sergio Gomez n'est pas du déplacement. Il n'a pas récupéré totalement de ses efforts en finale de Coupe de Belgique. Match qu'il a joué encore légèrement blessé. Bouchouari a pris place dans le groupe bruxellois pour pallier son absence. Verschaeren est, lui, bien présent. En l'absence d'Ashimeru, blessé, c'est Marco Kana et non Olsson qui reprend sa place.

Les compos :

Union : Moris, Bager, Burgess, Machida, Nieuwkoop, Teuma, Nielsen, Mitoma, Lazare, Undav, Vanzeir

Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Magallan, Hoedt, Mykhaylichenko, Cullen, Kana, Verschaeren, Refaelov, Kouamé, Zirkzee