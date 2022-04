Accueil Sports Football Face à Benzema, De Bruyne joue sa dernière chance pour le Ballon d’or Face à Karim Benzema, archi-favori au Ballon d’or new look, le Diable rouge a une ultime occasion d’inverser la tendance. ©AP Simon Hamoir Spécialiste Football étranger



Le top 5 du premier Ballon d’or décerné sur base d’une saison et non plus d’une année civile est presque dessiné. Il ne reste plus...