Aucune surprise dans les onze de base: suivez Liverpool-Villarreal en direct commenté dès 21h

Après s'être offert le scalp du Bayern, Unaï Emery et son surprenant Villarreal défient Liverpool dans une demi-finale qui pourrait, elle aussi, apporter pas mal de spectacle.

Au lendemain d'un Manchester City-Real Madrid décoiffant, le deuxième duel anglo-espagnol de ces demi-finales de Ligue des Champions oppose Liverpool à Villarreal.



Les Reds, impressionnants en Premier League, partent évidemment favoris de cette double confrontation, d'autant plus que seul Roberto Firmino est incertain. Mais le sous-marin jaune entend bien déjouer les pronostics un peu plus longtemps encore. Si Alberto Moreno est forfait et que l'incontournable attaquant de pointe Gerard Moreno est incertain, Unaï Emery peut compter sur le reste de son groupe.



Le onze de Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara, Salah, Mané, Diaz.

Le onze de Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Parejo, Coquelin, Capoue, Lo Celso, Chukwueze, Danjuma.