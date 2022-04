Kylian Mbappé récolte dix voix dans un village du Doubs: "Cela ne ressemble pas à l’initiative d’un simple plaisantin"

Décidément, Kylian Mbappé est plus que populaire en France. Et s'il est aussi doué micro en mains que balle au pied, il pourrait un jour briguer la présidence de la République. Du moins, c'est ce qu'ont pensé une dizaine d'habitants de Tallenay, petit village du Doubs.

Une sacrée surprise pour les assesseurs au moment du dépouillement. "On en a vu sortir un, puis deux, puis trois... C'était très bien fait, on aurait dit des vrais bulletins. Le nom n'avait pas été griffonné rapidement au stylo, mais avait été tapé sur ordinateur puis imprimé", explique au Parisien Ludovic Barbarossa, le maire de la ville. "Cela ne ressemble pas à l'initiative d'un simple plaisantin, on dirait plutôt une action concertée."

Selon lui, aucun individu de sa ville n'est un supporter acharné et aucun bulletin de vote n'avait mentionné le gamin de Bondy lors du premier suffrage. "Est-ce que c'est un pari entre copains ? Est-ce cinq couples qui dînaient ensemble le samedi soir ont eu cette idée et se sont organisés ? Franchement, je ne sais pas."

Dans ce village de 400 habitants, Emmanuel Macron a remporté 70% des voix. Il avait également gagné les votes des électeurs lors du premier tour. Ces dix voix pour Kylian Mbappé représentent un peu moins que les 26 bulletins de vote blanc. Effectivement, ils ne peuvent pas être considérés comme nuls et sont directement jetés à la poubelle.

"En tout cas, je me refuse à juger le geste de mes administrés qui se sont déplacés pour voter. Ils ont le droit de voter nul, qu'importe la manière", a ajouté Ludovic Barbarossa.