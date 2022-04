Le super agent de joueurs Mino Raiola "se bat pour sa vie"

Le célèbre agent était tombé malade en début d'année. La rumeur de son décès a circulé. L'homme serait entre la vie et la mort.

Une page est-elle sur le point de se tourner pour le football ? Adoré par ses joueurs et détesté par les dirigeants, Mino Raiola lutterait pour sa vie, à en croire la presse nationale et sportive italienne, qui ont d'ailleurs annoncé son décès, démenti par la suite. José Fortes Rodriguez, le bras droit de l'agent, aurait informé NOS que le superagent serait encore en vie. "Il est dans une mauvaise posture, mais il n'est pas mort."

D'après La Repubblica, qui a d'abord annoncé le décès de l'agent, Alberto Zangrillo, chef de l'unité d'anesthésie et de soins intensifs de San Raffaele où est hositalisé Raiola, l'agent serait en train de se battre pour sa vie, mais il serait prématuré de parler de décès à ce stade.









L'agent italo-néerlandais, 54 ans, est malade depuis plusieurs mois. En janvier, plusieurs médias avaient relaté la maladie pulmonaire de celui qui, selon la légende, est passé de pizzaiolo à l'un des hommes les plus puissants de la planète football (la réalité est qu'il était serveur dans la pizzeria de son oncle, à Haarlem dans la banlieue d'Amsterdam, alors qu'il était encore aux études). Il avait d'ailleurs été hospitalisé en urgence à Milan le 12 janvier dernier.

Selon plusieurs estimations, l'ensemble des contrats de Carmine (son vrai prénom) Raiola lui ont rapporté la somme de 840 millions d'euros. Dans son portefeuille de joueurs on trouve des stars absolues comme Haaland, Verratti, Donnarumma, Pogba et évidemment l'incontournable Ibrahimovic. Plusieurs Diables ont aussi eu besoin de ses services. Comme Romelu Lukaku lorsqu'il jouait pour Manchester United. Ou Adnan Januzaj plus récemment. Il a également une relation privilégiée avec l'enfant terrible du football italien Mario Balotelli.