Charleroi s'incline face à La Gantoise et dit sans doute au revoir à l'Europe (1-3)

Après la défaite face à Malines, Charleroi engrange une deuxième défaite consécutive dans les Europe Playoffs, face à Gand (1-3). Après l'ouverture du score de Zorgane sur penalty, les Carolos ont coulé en seconde période face à des Buffalos plus forts. Avec cette défaite, les Zèbres sont désormais relégués à 7 points des Gantois et de la tête des Europe Playoffs.

La première mi-temps est très pauvre en terme de rythme et d'occasions. Les deux équipes accumulent les mauvais choix et les gardiens ont passé 40 premières minutes très tranquilles. Mais à trois minutes du repos, Knezevic était retenu par le maillot par Lemajic dans la surface gantoise. Interpellé par la VAR, M. Lambrechts accordait un penalty aux Carolos. Un penalty converti sans trembler par Zorgane (45e). Une minute plus tard, Badji était tout près de doubler la mise de la tête mais Roef sortait l'arrêt parfait.

En début de seconde période, Lemajic se rachetait en trompant Koffi sur une bonne passe en profondeur de Godeau. L'attaquant serbe profitait d'un mauvais alignement de la défense des Zèbres pour se retrouver seul face au portier et placer le ballon du plat du pied (54e, 1-1).

À l'heure de jeu, Gholizadeh tentait sa chance de loin, mais Roef se couchait bien pour écarter le ballon du cadre.

Une minute plus tard, Matisse Samoise se retrouvait dans le rectangle, mais envoyait le ballon sur la barre transversale. Le ballon revenait dans les pieds de Lemajic qui envoyait le ballon dans le petit filet. Après quelques minutes de vérification, le but était finalement validé (64e, 1-2).

Les Gantois plantaient un troisième but sur un coup franc de Sven Kums dévié de la tête par Michaël Ngadeu (67e, 1-3) assurant une victoire face à un Sporting carolo peu en verve.