Les Belges à l'étranger: Mertens s'offre un double avec Naples contre Sassuolo (VIDEO)

Dries Mertens est en grande forme avec Naples. Buteur la semaine dernière face à Empoli (défaite 3-2), le Belge était à nouveau titulaire au sein de l'attaque napolitaine face à Sassuolo ce samedi. Les Partenopei n'ont pas fait dans la dentelle en inscrivant quatre buts en une vingtaine de minutes. Mertens a participé à la fête en inscrivant le quatrième but des siens. Il s'agissait de son 10e but de la saison en championnat d'une belle frappe au ras du sol. En début de seconde période, Mertens s'est même offert un doublé.

Quelques instants plus tôt, le Diable était à la base du troisième but napolitain. À la récupération, le Diable lançait parfaitement Osimhen vers le but. Ce dernier se montrait altruiste et donnait le ballon à Lozano qui envoyait le ballon au fond des filets. Osimhen avait lui-même inscrit le deuxième but alors que Koulibaly avait ouvert la marque de la tête.

Après ces 20 premières minutes folles, les Napolitains ont ralenti. En début de seconde période, Mertens s'est offert un doublé après un beau mouvement avec Fabian Ruiz