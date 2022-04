Rachat de Chelsea: Ratcliffe confirme son "engagement" envers Nice

"Le groupe Ineos confirme avoir formulé une offre pour l'acquisition du club de Chelsea. Nous ne savons pas pour le moment si nous allons réussir dans notre démarche, mais nous souhaitons rassurer toutes les personnes impliquées dans l'OGC Nice. Ceci ne diminue en rien notre engagement envers le Gym", écrit Jim Ratcliffe dans ce communiqué.

"Je vis à proximité de Nice et je reste totalement immergé et engagé dans le succès du club. Et je suis ravi que, sous la conduite de Christophe (Galtier, son entraîneur), nous ayons atteint la finale de la Coupe. J'y serai avec l'ambition que nous soulevions ce trophée", a ajouté l'homme d'affaires britannique.

"Nous avons fait venir Christophe à l'OGC Nice pour gagner et cet objectif n'a pas changé. Je veux nous voir jouer en coupe d'Europe la saison prochaine, et je peux vous assurer que nous continuerons de prendre soin du club et de son avenir", a-t-il conclu.

Outre Nice, Ineos est également propriétaire de l'équipe cycliste Ineos-Grenadiers. Vendredi, le groupe a annoncé avoir formulé une offre de 4,25 milliards de livres (5 milliards d'euros) pour le rachat de Chelsea.

Le prestigieux club londonien a été mis en vente le 2 mars par son propriétaire russe Roman Abramovitch, visé par des sanctions après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.