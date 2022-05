Le FC Barcelone, porte de secours de luxe pour Romelu Lukaku ?

Big Rom pourrait déjà faire ses valises. Un an seulement après son arrivée à Chelsea.

C'est compliqué pour Romelu Lukaku dans son club de rêve. Cette saison à Chelsea, l'attaquant belge comptabilise douze buts et deux passes décisives en 40 apparitions.



Depuis qu'il a accordé une délicate interview à la télévision italienne qui a fortement déplu aux supporters des Blues, le joueur ne trouve plus que rarement le chemin des filets. Du coup, les rumeurs s'intensifient. Quelle porte de sortie pour Lukaku s'il ne sauve pas sa saison avant le début du mercato ? Un retour à l'Inter Milan - où l'attaquant a brillé l'année dernière - est évoqué. Mais selon Marca, un autre club de prestige s'intérrese au pied gauche du Begle : le FC Barcelone. Mais le Club catalan s'intéresse aussi à Robert Lewandowski. Si offre il y a, on imagine que Lukaku l'étudiera avec attention.