Thibaut Courtois tacle le Barça après le titre madrilène: "Après le Clasico, ils étaient euphoriques"

En plus de s'être offert un nouveau clean sheet, le portier des Merengue s'est permis une petite pique envers le rival éternel, le FC Barcelone.

En effet, après la plantureuse victoire 0-4 du Barça sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu, le 20 mars dernier, Courtois et ses coéquipiers en avaient pris pour leur grade.

Quelques semaines plus tard, le gardien des Diables a voulu renvoyer la pareille en taclant les Catalans. "Après le Clasico, ils étaient euphoriques et ils ont célébré la victoire comme s'ils venaient de gagner le titre ou comme s'ils étaient revenus dans la course", a lancé Thibaut Courtois, qui peut se montrer toujours aussi piquant à l'interview. "Mais nous sommes restés sereins. Ensuite, on a battu le Celta Vigo et Getafe. On a réalisé une superbe saison et on espère la conclure en beauté avec la Ligue des Champions en disputant la finale", a-t-il conclu.

Difficile de donner tort à celui qu'on surnomme El Muro puisque actuellement, les Madrilènes comptent toujours 15 points d'avance sur le FC Barcelone de Xavi.

Mercredi, ils tenteront de renverser Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions. À l'aller, KDB et les siens l'ont emporté 4-3.