Après trois minutes, Villarreal met la pression sur Liverpool ! (VIDEO)

Cette demi-finale retour entre Villarreal et Liverpool est partie sur les chapeaux de roues.

Non, Villarreal n'est pas mort ! Après avoir perdu 2-0 à l'aller, très peu de personnes donnaient une chance au sous-marin jaune. Et pourtant ! Il n'aura fallu que trois minutes aux joueurs de Unai Emery pour faire douter Liverpool. Sur un centre venu de la gauche, Etienne Capoue est parvenu à remettre en retrait pour Boulaye Dia. L'ancien attaquant de Reims n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les filets pour mettre son équipe aux commandes (1-0).

De quoi lancer une folle rencontre en perspective et de mettre le stade en ébullition.