Kevin De Bruyne revient sur sa bonne forme du moment: "Dans une carrière, il y a des périodes où la balle roule bien pour vous"

Il faut dire que le mois de mars avait bien commencé pour KDB. Dès le 6 mars, les Citizensrecevaient Manchester United, dans le derby de la ville. Et le N.17 de Manchester City était particulièrement en vue lors de la victoire 4-1 des siens. Il a inscrit deux buts et réalisé une passe décisive.

De Bruyne revient sur sa solide performance: "J'ai inscrit le premier but de la rencontre contre United. C'était un grand moment, dans un grand derby. En plus je marque tôt dans le match. C'est toujours bien de marquer dans un derby. Ce derby est toujours tendu. C'est un grand match pour beaucoup de personnes dans la ville de Manchester et les supporters en attendent beaucoup. Nous jouions à la maison et nous avons fait un gros match. Nous avons mérité notre victoire. Sur le deuxième but, j'ai eu un peu de chance car le ballon a rebondi juste dans mes pieds. C'était important car le score était de 1-1 et je nous ai donné l'avantage. Et depuis ce moment-là, nous avons contrôlé tout le match. Et puis, il y a cet assist sur un corner pour Ryad. C'était un bon match de notre part."

KDB a inscrit un nouveau but, deux semaines plus tard, contre Southampton. Alors que Laporte avait marqué le goal égalisateur contre son camp, le Diable a inscrit un penalty pour replacer son équipe aux commandes. "Nous jouions bien mais nous avons fait des erreurs. Après ce but, nous avons rapidement mis le 3-1 et le 4-1. Quand je prends le penalty, je veux juste marquer. Je décide de quel côté choisir sur le moment", raconte-t-il.

En cette année 2022, Kevin De Bruyne est de retour à son meilleur niveau. Et il trouve régulièrement le chemin des filets. "Je suis souvent dans le rectangle et je tente ma chance. J'espérais que ce soit une bonne année pour moi. J'essaye d'être dans une bonne position et d'avoir le ballon pour réussir à trouver le but."

Pep Guardiola a déclaré récemment que KDB devait marquer plus de buts. Mais pour le Belge, cela dépend surtout de quels joueurs il y a autour de lui. "Si nous jouons sans attaquant, j'aurai plus de possibilités de marquer et moins d'opportunités de faire des passes aux autres. Dans une carrière, il y a des périodes où la balle tourne bien et d'autres où c'est plus compliqué", confie-t-il.

En cette fin de saison, De Bruyne et les siens ont encore beaucoup de rencontres importantes à jouer. Il y a toujours ce chassé-croisé avec Liverpool pour tenter de remporter une nouvelle fois la Premier League. Et il y a inévitablement la Ligue des Champions, dont la demi-finale retour entre le Real Madrid et Manchester City a lieu ce mercredi soir. Beaucoup de rencontres importantes qu'il est donc primordial de gagner. Pour cela, il faut bien récupérer entre chaque match. "Il n'y a pas beaucoup de temps pour se reposer. On essaye de récupérer du mieux possible. Tout le monde est fatigué à cette période de la saison mais il ne nous reste que 5 ou 6 matches à jouer jusque la fin de la saison et nous donnerons tout".

Comme de nombreux suiveurs du football anglais, KDB s'attendait bien à ce que Liverpool et Manchester City soient proches l'un de l'autre mais il pense toutefois que ce sera difficile de les distancer en championnat.