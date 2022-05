Qui de Courtois ou De Bruyne rejoindra Origi en finale? Suivez Real Madrid-Manchester City en direct commenté dès 21h

Qui du Real Madrid ou de Manchester City affrontera Liverpool en finale de Champions League le 28 mai prochain ? Après un match aller spectaculaire terminé sur le score de 4-3 en faveur de Manchester City, toute l'Europe du foot attend ce match retour avec impatience.

Un match pour lequel le Real n'est privé "que" d'Eden Hazard et Gareth Bale alors que les Anglais risquent de devoir se passer de Stones, Aké et Walker, tous incertains. Rien d'insurmontable pour ces deux effectifs XXL qui peuvent s'appuyer sur tous leurs leaders. A commencer par Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne.

Le onze probable du Real Madrid

: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Rodrygo, Benzema, Vinicius

Le onze probable de Manchester City

: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Jesus, Foden