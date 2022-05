Hazard fêté par des coéquipiers après la qualification du Real face à Manchester City

Eden Hazard a dû connaitre un sentiment mitigé ce mercredi soir lors de la demi-finale de Ligue des champions opposant son équipe, le Real Madrid, à Manchester City. Les Madrilènes ont finalement arraché leur qualification pour la finale dans les prolongations (3-1, 4-3 à l'aller). Actuellement blessé, le joueur belge n'a pu qu'admirer l'exploit de son équipe depuis les tribunes et se dire qu'il aurait pu être sur la pelouse sans ses nombreux pépins physiques de ces dernières saisons.

Notre Diable peut toutefois compter sur le réconfort de ses équipiers comme on peut l'observer lors de cette scène qui a suivi le match et où l'on peut voir Camavinga, Ceballos et Rodrygo venir directement l'enlacer et fêter cette victoire avec lui.

Preuve s'il en est que ses coéquipiers le portent bel et bien dans leur coeur.