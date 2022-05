Hooliganisme dans le football belge: forte augmentation du nombre de PV au 2e semestre 2021

C'est 50% de plus qu'en 2019 (429), le dernier semestre normal avant la pandémie de Covid-19, écrivent jeudi les quotidiens Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. La Cellule football du SPF Affaires intérieures a, en outre, déjà reçu 512 PV pour les quatre premiers mois de 2022.

Cette augmentation ne signifie néanmoins pas qu'il y a eu beaucoup plus d'incidents. En 2021, par exemple, il y a eu un certain nombre d'incidents collectifs pour lesquels un grand nombre de PV ont été rédigés. C'était notamment le cas lors des incidents entre les supporters de l'Antwerp et l'Eintracht Frankfurt en Europa League où 140 PV avaient été rédigés.