Real Madrid-Manchester City: Laporte aurait-il dû être exclu pour ce vilain geste ? (VIDEO)

Si les buts n'étaient pas au rendez-vous comme au match aller, on a vite compris lors de ce Real Madrid-Manchester City que l'intensité serait bien présente durant les nonante minutes. Et alors que Casemiro avait déjà sorti un vilain tacle par derrière sur Kevin De Bruyne, les esprits s'échauffaient un peu plus lorsque Modric et Laporte s'invectivaient. Une altercation qui se terminait par une gifle de l'Espagnol au Croate, suivie d'une vilaine simulation.



Pas très malin, à l'ère du VAR...