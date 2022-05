Un début de match équilibré: Charleroi-Genk 0-0 (DIRECT)

Les hommes d'Edward Still n'ont pas le choix: ils doivent réussir un six sur six contre Genk, et espérer que Gand se loupe contre Malines, pour garder une chance de remporter les Europe Playoffs. La victoire est donc obligatoire, ce vendredi, lors de la réception des Limbourgeois.



Bayo, de retour dans l'effectif, remplace Badji, blessé au pied. Ilaimaharitra (genou) s'est entraîné normalement jeudi et est sur le banc... tout comme Morioka et Ozornwafor, qui laissent leur place à Gholizadeh et Andreou.



Du côté de Genk, Bongonda, qui fut décisif contre Malines, retrouve sa place dans le onze de base. Onuachu cède la sienne à Paintsil.



Le onze de Charleroi: Koffi, Knezevic, Andreou, Bessilé, Zorgane, Nkuba, Gholizadeh, Zaroury, Kayembe, Heymans, Bayo

Le onze de Genk: Vandevoordt, Juklerod, Lucumi, McKenzie, Preciado, Ouattara, Heynen, Oyen, Bongonda, Ito, Paintsil





Suivez Charleroi-Genk en direct commenté: