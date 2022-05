Anderlecht humilie l'Antwerp grâce à un triplé d'Amuzu (0-4)

Anderlecht n'a fait qu'une bouchée de l'Antwerp sur sa pelouse (0-4). Les Mauves ont réalisé un début de deuxième période de dingue, inscrivant trois buts en 8 minutes. Avec un triplé, Francis Amuzu était le grand architecte de ce large succès mauve.

Les Mauves démarrent bien la rencontre et concrétisent leur domination en ouvrant le score dès la 9e minute de jeu sur une belle frappe d'Amuzu. La suite de la première période est bien gérée par les Mauves qui auraient pu doubler la mise en fin de de mi-temps sur une frappe anodine de Arnastad qui a touché le poteau de Butez.

Au retour des vestiaires, les Mauves ont connu huit minutes de folie. Tout d'abord, Zirkzee a doublé la mise (48"e) après un bon travail de Kouamé au préalable, se jouant de Dessoleil. Esseulé au petit rectangle, le Néerlandais ne s'est pas fait prier. Profitant des errements défensifs des Anversois, Anderlecht enfonçait le clou grâce à Amuzu à deux reprises (53e et 55e).

À un quart d'heure du terme, Raman partait dans le dos de la défense de l'Antwerp avant de dribbler Butez et d'envoyer le ballon au fond des filets... mais il était légèrement hors jeu et l'arbitre invalidait logiquement le but.

Grâce à succès, les Mauves renforcent leur troisième place avec 36 points soit trois de plus que l'Antwerp et sept points de moins que Bruges et l'Union.