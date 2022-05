Haaland à Manchester City, ce serait fait !

Au contraire de Kylian Mbappé, Erling Haaland n'est pas en fin de contrat. Mais l'avant-centre de 21 ans possède une clause libératoire de 75 millions d'euros, une bouchée de pain dans le football moderne pour un talent de son statut.



Voilà pourquoi, à Dortmund, le départ du Norvégien ne fait plus aucun doute depuis de nombreux mois. On pouvait penser que le décès de Mino Raiola, l'agent d'Haaland, allait retarder quelque peu le dossier. Mais le travail semble avoir été fait en amont puisque selon The Athletic, un accord a été conclu entre toutes les parties.



Si l'officialisation devra attendre le début du mercato, une confirmation pourrait arriver dès cette semaine. Une façon de rassurer les supporters sur les ambitions du club, moins d'une semaine après leur amère élimination en Champions League ?



Pour rappel, Haaland était arrivé à Dortmund en janvier 2020 contre 20 millions d'euros. Depuis, il a inscrit 85 buts et délivré 23 assists en 88 matches.