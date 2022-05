Kompany et Anderlecht ont joué un rôle dans la venue d'Haaland, la nouvelle recrue de Manchester City, à Bruxelles

Cela ne fait plus aucun doute: Erling Haaland sera le nouvel avant-centre de Manchester City. Une recrue XXL pour les Citizens, dans la foulée de leur élimination en demi-finale de Champions League.



Comme nous vous le révélions en exclusivité ce lundi, le Norvégien a même passé sa visite médicale en toute discrétion à... l'hôpital Erasme de Bruxelles ! "L'accueil et l'organisation des examens auraient été facilités par les dirigeants d'Anderlecht (entraîné par Vincent Kompany, l'ancien capitaine emblématique des Citizens), qui entretiennent de bonnes relations avec leurs homologues de City", précise le quotidien L'Equipe ce mardi.



Il semble donc que lorsque les dirigeants de City et l'entourage d'Haaland ont cherché un juste milieu géographique entre l'Angleterre et l'Allemagne pour faire passer sa visite médicale "en toute discrétion" (c'est raté !) à la superstar, ils ont choisi de solliciter Vincent Kompany et la direction mauve pour bénéficier d'un coup de pouce.