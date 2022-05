Officiel: Erling Haaland rejoint Manchester City

Si son entourage et notamment le regretté Mino Raiola ont pris soin de n'écarter aucune piste ces derniers mois, il n'y aura finalement pas de surprise dans le transfert d'Erling Haaland. L'attaquant norvégien de 21 ans rejoindra Manchester City cet été, où il devrait toucher un salaire équivalent à celui de Kevin De Bruyne, élément le mieux payé du club. C'est donc le favori qui a raflé la mise.



En s'offrant l'attaquant de Dortmund contre 75 millions d'euros (sans compter les nombreuses commissions qui pourraient atteindre les 40 millions d'euros selon plusieurs sources), Manchester City s'assure de compter dans ses rangs un avant-centre du top 5 mondial, ce qui n'était plus le cas depuis quelques années et la baisse de régime de Sergio Aguero. Les Citizens réalisent ainsi ce qui devrait rester l'un des deux meilleurs coups du mercato estival 2022, avec le transfert (ou pas) de Kylian Mbappé, libre de tout contrat en fin de saison.



Pour rappel, Haaland avait passé sa visite médicale à Bruxelles, ce lundi 9 mai.