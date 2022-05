Genk - Charleroi: les deux équipes se neutralisent (0-0, DIRECT)

L'Europe, c'est terminé pour Charleroi . Avec neuf points de retard et trois matchs à disputer, les Zèbres ne peuvent plus rejoindre les Gantois qui ont gagné contre Malines le week-end dernier. Ce qui n'est pas le cas du KRC Genk. Les Limbourgeois se trouvent à quatre points des Buffalos et peuvent encore espérer gagner les Europe Playoffs.

Malgré cette rencontre sans enjeu, Edward Still a déjà annoncé qu'il ne ferait pas tourner son effectif. "Au niveau physique, on a réalisé l'une de nos meilleures prestations de la saison vendredi dernier" , avait même estimé le jeune coach. Pour lui et son groupe, l'objectif est clair: rendre fiers ses supporters et poser les premières pierres de l'an prochain. Vendredi passé, les deux équipes se sont déjà affrontées. Et Charleroi pensait même gagner cette rencontre un peu folle dans les arrêts de jeu. Mais le VAR avait refusé un but à l'inévitable Vakoun Bayo dans les arrêts de jeu.

Juste avant ce match retour, la Gantoise a gagné contre Malines dans les derniers instants. Ce qui complique encore un peu plus la mission pour les Limbourgeois.

Compositions:

Genk: Leysen, Sadick, Arteaga, Munoz, Cuesta, Heynen, Ouattara, Paintsil, Hrosovsky, Ito, Onuachu.

Charleroi: Koffi, Andreou, Bessilé, Knezevic, Mbenza, Nkuba, Zorgane, Morioka, Ilaimaharitra, Zaroury, Bayo.