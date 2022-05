Zeno Debast prolonge son contrat avec Anderlecht

Titulaire à quatre reprises cette saison, avant de se blesser au pied, Zeno Debast franchit les paliers à Anderlecht, où Vincent Kompany l'utilise comme défenseur central. Le voir signer un nouveau contrat avec Anderlecht est donc la suite logique de ce début de carrière réussi pour le joueur de 18 ans.



Le RSCA vient d'officialiser que cette prolongation est désormais entérinée et valable jusqu'en 2025. "Il y a peu de défenseurs centraux qui sont aussi bons au ballon que Zeno", se réjouit Peter Verbeke. "Physiquement, il a encore une marge de progression et nous allons maintenant y travailler ensemble. Zeno montre que le travail et la patience sont les bons moyens pour atteindre le succès."



Le joueur, lui, se réjouit de marcher dans les pas de Tielemans et Dendoncker. "J'ai toujours rêvé de pouvoir faire mes débuts avec le club de mon cœur, tout comme eux. Mais il est également important que nous, les jeunes joueurs, restions patients jusqu'à ce que le bon moment arrive."